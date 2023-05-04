أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2650 جنيها

قال ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعارالذهب شهدت استقرارا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، في بداية التعاملات، بعد أن تراجعت أسعار الذهب أمس في السوق المحلي بنحو 15 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار21

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ عيار 21 الأكثر تداولا سجل اليوم 2650 جنيها للشراء فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 3028 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية في القاهرة، أنّ سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 2271 جنيها كما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2755 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وتابع ناجي فرج، أنّ سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1772 جنيها، كما يبلغ عيار 12 اليوم 1503 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

وأكد فرج، أنّ سعر جنيه الذهب سجل هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث يبلغ 21200 جنيه، والأونصة 93478 جنيها.