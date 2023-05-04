جولد بيليون: انفصال تسعير الذهب في مصر عن البورصة العالمية

كشفت منصة جولد بيليون عن السبب وراء عدم تأثر أسعار الذهب محليًا باجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وبتسجيل سعر الأونصة العالمية لمستوى تاريخي.

سبب عدم تأثر أسعار الذهب محليا باجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي

وأشارت إلى انفصال التسعير بين السوق المحلية والسوق العالمي في الفترة الأخيرة واعتماد التسعير المحلي مؤخراً على نظرية العرض والطلب خاصة على السبائك والعملات الذهبية.

ذكر التقرير الفني لجولد بيليون، أن السعر التاريخي لأونصة الذهب الذي تم تسعيره من قبل في أسواق الذهب المحلية، جعل الأسواق لم تبد اهتماما بتغيرات السعر العالمي.

مستوى تاريخي لأسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب مستوى تاريخيا جديدا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس وتلميحه بتوقف رفع الفائدة بشكل مؤقت، الأمر الذي دفع المعدن النفيس إلى الارتفاع على حساب الدولار وسندات الخزانة ليسجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب، وفق جولد بيليون كما سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080.26 دولار للأونصة، ليتخطى بذلك القيمة التي تم تسجيلها في عام 2020 عند 2075 دولار للأونصة، وذلك قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2034.40 دولار للأونصة.

رفع فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي

وافتتحت التداولات الفورية للذهب جلسة اليوم على فجوة سعرية صاعدة سجلت علىأثرها أعلى مستوى قياسي للذهب قبل أن تعود الأسعار سريعاً إلى الهبوط ليشهد انخفاضا حالياً بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن سجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 1.1%، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم أمس بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق لتصل إلى النطاق بين 5% و5.25%، لكنه حذف عبارة «يتوقع» أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، واستبدلها بعبارة أنه سيراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت المزيد من الارتفاعات قد تكون مناسبة.

انخفاض مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقاس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة الأمس عقب اجتماع البنك بنسبة 0.6%، واليوم سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 100.788 قبل أن يعود إلى التعافي وارتفع وقت كتابة التقرير بنسبة 0.2%.