جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023، يشغل الآلاف من الأهالي والمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، لقرب بداية انطلاقها والتي تستمر لـ6 أيام للصف الأول الثانوي.

وتضمن جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة، التي تتراوح عداد ساعتها من ساعة ونصف إلى 3 ساعات.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بسوهاج، يضم أيضًا التعليمات والتدابير اللازمة التي تتخذها المدرية وإدارات التربية والتعليم، للطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في سوهاج 2023

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها، وحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج.

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023 كالتالي:

- يوم الاثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأربعاء 10مايو 2023 امتحان مادة الجغرافيا خلال ساعتين لكل منهما.

- يوم السبت 10 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما.

- يوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات.

- يوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف.

وأعلنت مدرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في سوهاج 2023 والذي جاء كالتالي:

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات للشعبة العامة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية خلال ساعتين لكلا منهما.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة تاريخ للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال 3 ساعات، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 16 مايو2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين أيضًا.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية للشعبة العامة، خلال 3 ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية خلال ساعتين.