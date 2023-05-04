يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023 يوم السبت القادم الموافق 6 مايو، ويستمر لمدة 12 يوما وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، والمعتمد من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، للعام الدراسي 2022/2023، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد، علي أن يعفة طلاب المنازل من الامتحانات العملية والمشروعات البحثية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023 يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقا للجداول التي اعتمدها محافظ الدقهلية، وعلي أن تعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية بوقت كاف حسب ظروف كل مدرسة

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الدقهلية

السبت 6 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات

الإثنين 8 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف

ويليها امتحان مادة الفلسفة من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف

الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف

ويليها امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف

ويليها امتحان مادة التاريخ من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف

الإثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعتان ونصف

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات ويليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 12:15 حتى الساعة 1:45 ولمدة ساعة ونصف.