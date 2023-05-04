يتزايد اهتمام طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم خلال هذه الفترة بمعرفة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023 ، فيما تنهى مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعدادها لاستقبال الطلاب في لجان الامتحانات لاستقبال في مختلف المدارس لأداء الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023

تحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني الشرقية 2023، وذلك في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات.

الأربعاء 10 مايو: اللغة العربية، من 8:30 إلى 11:30.

يوم السبت 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 8:30 إلى الساعة 11.

يوم الإثنين 15 مايو: الرياضيات من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30، والتاريخ من الساعة 12 إلى الساعة 1:30.

يوم الأربعاء 17 مايو: اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 8:30 إلى الساعة 10، والأحياء من الساعة 10:30 إلى الساعة 12.

يوم السبت 20 مايو: الجغرافيا من الساعة 8:30 إلى الساعة 10، والفيزياء من الساعة 10:30 إلى الساعة 12.

يوم الإثنين 22 مايو: الكيمياء من الساعة 8:30 إلى الساعة 10، والفلسفة من الساعة 10:30 إلى الساعة 12.

وطبقا للقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، والقرار الوزاري 148 لسنه 2022 والكتاب الدوري 27 لسنة 2033 والكتاب 202، تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحانات.

طلاب مدارس اللغات امتحان مادة المستوى الرفيع

ويؤدي طلاب مدارس اللغات امتحان مادة المستوى الرفيع لغة أجنبية أولى لمدة ثلاث ساعات بمعرفة المدرسة وتحت أشراف التوجيه المختص والمدارس الرسمية للغات).

ويعفى طلاب المنازل من أداء الامتحانات العلمية والمشروعات البحثية.

تعقد الامتحانات العملية والمشروعات البحثية قبل الامتحانات التحريرية بمعرفة من كل مدرسة.