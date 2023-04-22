مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج في عيد الفطر المبارك

تكثر حفلات الزواج وعقد القران خلال موسم عيد الفطر، لذا كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد عمل مراكز ووحدات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج خلال أيام العيد.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، مواعيد عمل مراكز وحدات فحص المقبلين على الزواج، وذلك وفقا لما نشرته صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج

يتم فتح مراكز فحص المقبلين على الزواج، يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

ويتم استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات.

ويتم استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج فى عيد الفطر المبارك.

هل يشترط تواجد الطرفين خلال استخراج شهادة فحص وتحاليل المقبلين على الزواج؟

لا يشترط خلال استخراج شهادة المقبلين على الزواج، التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الصفحة في بيان لها، مشيرة إلى ضرورة التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة وصورة الرقم القومى الخاصة بالطرف الآخر.

ويتم دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ قيمتها نحو 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة المؤمَّنة والحصول على إيصال الدفع.