أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ2650 جنيها في التعاملات المسائية

بدأت التعاملات المسائية لأسعار الذهب اليوم الخميس، بانخفاض ملحوظ، بمقدار 15 جنيهاً، مقارنةً بالأسعار الصباحية، بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب، قبل قليل.

أسعار الذهب اليوم بحسب العيار

ووفق تقارير التداول فإنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، سجّلت 2650 جنيهاً للجرام عيار 21، وسجل سعر عيار 24 اليوم نحو 3029 جنيهًا، إذ يستخدم الذهب عيار 24 بشكل أكبر في السبائك والجنيهات الذهبية، بينما يعتبر عيار 21 الأكثر شهرة وتداولاً في مصر، خصوصًا في الصعيد والأرياف، ويستخدم في المشغولات الذهبية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، دون مصنعية وضريبة، 2271 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 14، في تعاملات اليوم، 1767 جنيهًا للشراء، كما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم، 1514 جنيهاً للشراء.

ارتباك أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية حالة من الارتباك اليوم الخميس، فور صدور بيانات هامة، حيث صدر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، منذ قليل، بجانب بيانات البطالة الأمريكية، إذ ترتفع العقود الآجلة للذهب، فيما تتراجع العقود الفورية، وفق بيانات وتقارير البورصات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.39%، لتصل إلى 2045 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 2037 دولاراً للأوقية.