ضبط 4 «مسجلين» يشرفون على مصحات علاج إدمان غير مرخصة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، حملة أمنية على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

ضبط 11 مركز علاج إدمان بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف وضبط 11 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وضبط المشرفين على تلك المراكز «لأربعة منهم معلومات جنائية».

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقات من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.