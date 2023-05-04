إصابة شاب بحريق منزل مكون من طابقين في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، حيث أسفر عن إصابة شاب بحروق من الدرجة الأولى، وجرى نقله إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية الميمون دائرة مركز شرطة الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية المدنية ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المتأخمة.

إصابة شاب في الحريق

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة؛ «رمضان.م .ا» 26 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الجسم، نقلته سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى مستشفى الواسطى المركزي وجاري إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له تحت إشراف الدكتور أكرم سعد مدير عام المستشفى.