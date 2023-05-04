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محمود فوزي: تفعيل لجنة العفو الرئاسي أهم محطات المرحلة التمهيدية للحوار الوطني

كتب:

يسرا البسيوني
07:49 م | الخميس 04 مايو 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن إدارة الحوار تلقت 180 ألف استمارة طلب مشاركة في جلسات الحوار حتى الآن، مشيرا إلى أنه جرى الاستقرار على إنشاء 19 لجنة، مؤكدا أن أهم محطات الحوار الوطني خلال مرحلته التمهيدية الأولى كانت التفاعل مع لجنة العفو الرئاسي وتفعيل عملها.

لجنة حقوق الإنسان أكثر لجنة تلقت مقترحات في المحور السياسي

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة حقوق الإنسان كانت أكثر لجنة تلقت مقترحات في المحور السياسي، بينما لجنة الاستثمار الخاص ولجنة العدالة الاجتماعية كانت أكثر لجنة تلقت مقترحات في المحور الاقتصادي، كما أن اللجنة الأكثر طلبا في المحور المجتمعي كانت الثقافة والرؤية الاجتماعية.

 استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني تفاجأ وسعد برد فعل الرئيس السريع، على أول مخرجات الحوار وهي استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات.

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بقلم يسرا البسيوني