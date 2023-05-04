مات يوم فرح أخته.. مصرع طالب أسفل عجلات مقطورة بالغربية

اجتمع الأهل والأحباب، في منزل العروس بقرية شقرف، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحضر الأب والخال، من الخارج، من أجل حضور حفل زفاف ابنتهم على ابن عمها، الأمور تسير على ما يرام وأصوات الزغاريد تتعالى حتى كادت أن تصل إلى أرجاء القرية، لتتبدل إلى صراخ وعويل، بسبب موت شقيق العروس.

حفل زفاف

كان فرح أخته النهاردة، بتلك الكلمات بدأ حسني بقوش، أحد الأصدقاء المقربين للأسرة، حديثه لـ «الوطن» بأن الطفل المتوفي يدعى أحمد شعبان خليفة، ويبلغ من العمر 12 عاماً، ومقيد في الصف الأول الإعدادي، ومقيم بقرية شقرف، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، أسفل عجلات مقطورة محملة بحديد البناء، حال لهوه أمام منزله.

وأضاف أنه كان من المقرر إقامة حفل زفاف شقيقته، اليوم، بعد أن أقيمت ليلة الحناء أول أمس، وأن العريس والعروس أبناء عمومة، وأن والدها وخالها حضرا من الخارج من أجل حضور حفل الزفاف، وأنه تم نقل الطفل إلى مستشفى طنطا الجامعي، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

حضور الأب

وقال محمد سعيد أحد أهالي القرية، لـ«الوطن» إن الأب يعمل في المملكة العربية السعودية، لكنه كان في إجازة من أجل حفل الزفاف، «حضر وفاة ابنه بدل فرح بنته»، مشيرا أن الأسرة في حالة شديدة من الحزن، وتبدل الحال رأسا على عقب، في دقائق معدودة، وأنه من المقرر تشييع الجثمان بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغاً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بورود طفل في العقد الثاني من العمر، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث أمام منزله بقرية شقرف التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.