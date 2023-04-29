مصرع طفل في حادث سير بسوهاج.. صدمته سيارة على الطريق الزراعي الغربي

لقي طفل مصرعه بحادث سير على الطريق الغربي بسوهاج، إذ صدمته سيارة مسرعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول المدعو «هلال. م. ع» سن 12 عاما، طالب، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، يقيم دائرة مركز سوهاج جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وأفاد والد الطفل المتوفى، سن 63 عاما، مزارع ويقيم دائرة مركز سوهاج، قرر بأنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق الزراعي الغربي، اصطدمت به سيارة ميكروباص، قيادة المدعو «محمود. ح. أ» سن 37 عاما، يقيم دائرة المركز، ما أدى لوفاته.

وأفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته ليصطدم به.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.