القبض على «تيك توكر» ادعت ممارسة أبنائها لأعمال منافية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المدعوة هبة سيد إبراهيم، وشهرتها «أم زياد»، مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، بناءً على إذن من النيابة العامة.

وجاء القبض على المتهمة، عقب نشرها مقطع فيديو على «تيك توك» تظهر خلاله برفقة أبنائها، وتدعي قيامهم بممارسة أفعال منافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وجرى ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.