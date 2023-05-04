رابط تقديم العمالة غير المنتظمة والحصول على الدعم.. 10 فئات مستحقة

بدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات الإعلان عن منحة العمالة غير المنتظمة، وتسجيلها عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.

وتشمل منحة العمالة الغير منتظمة عدة فئات يمكنها الحصول على المنحة وقدرها 1000 جنيه، عقب انطباق شروط العمالة الغير منتظمة عليهم، وتسجيلهم برابط العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة التضامن.

الفئات المستحقة لدعم العمالة الغير منتظمة

وحددت مديريات القوى العاملة بالمحافظات عدة فئات مستحقة لدعم العمالة الغير منتظمة الـ1000 جنية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وهى:.

-حائزو الأراضي الزراعية ممن تقل حيازتهم عن فدان ملاكا أو مستأجرين، وملاك العقارات التى يقل دخلها عن الاشتراك.

-الباعة الجائلين ومنادى السيارات والعاملين بالمنازل

-عمال المقاولات، ويتم تسجيلهم بواسطة المقاول

-العمالة الزراعية الموسمية وعمال المناحل.

-المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة.

-العاملون بمشروعات التربية الداجنة والمواشي.

-عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة.

-محفظو وقراء القرآن الكريم.

-عمال المناجم والمحاجر.

-عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.

رابط التقديم بالعمالة غير المنتظمة

يمكن للفئات التى تنطبق عليهم شروط العمالة الغير منتظمة التسجيل بدعم الـ1000 جنيه إلكترونيا من هنا، واتباع عدة خطوات للتسجيل هي

-إنشاء حساب للاستعلام عن العمالة الغير منتظمة 2023

-الضغط على اختيار تسجيل راغبي العمل.

-ستظهر صفحة الاستمارة الإلكترونية ويتم بها تعبئة البيانات الشخصية.

-يتم كتابة البيانات الشخصية وهى، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الموقف التأميني، العنوان، العمل، المؤهل إن وجد، السن.

- كتابة الموقف من التجنيد للذكور والحالة الاجتماعية.

-كتابة رقم للتواصل واستلام رسالة التسجيل

- الضغط على حفظ ومتابعة

-ظهور رسالة بتأكيد التسجيل