كل ما يخص منحة العمالة غير المنتظمة وموعد تطبيقها.. اعرف التفاصيل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم منحة العمالة غير المنتظمة، وقيمتها 1000 جنيه، وتقدم «الوطن» لقرائها موعد تطبيق صرف المنحة، والأوراق المطلوبة.

ما منحة العمالة غير المنتظمة؟

أعلن الرئيس السيسي، الأحد الماضي، في احتفالية عيد العمال، تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة قيمتها ألف جنيه، في إطار العمل على حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

ويتوجب على المواطنين المستحقين منحة العمالة غير المنتظمة 2023، التوجه إلى مكاتب القوى العاملة، التابع لها المواطن في عنوانه المسجل ببطاقة الرقم القومي وتسجيل اسمه في الدفاتر، حيث يشترط أن يكون مسجلا للمهنة التي يعمل بها فعليًا في بيانات بطاقة الرقم القومي.

موعد تطبيق منحة العمالة غير المنتظمة

وستبدأ الحكومة تقديم منحة العمالة غير المنتظمة عقب الانتهاء من إجراءات تقنين إنشاء صندوق الطوارئ ومجلس إداراته لإعانة العمالة غير المنتظمة، ومن خلاله سيتم صرف منحة الـ 1000 جنيه.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة، في إطار دعم الحكومة للمواطنين من غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، التي أوجدتها الدولة مثل برامج معاش تكافل وكرامة وحياة كريمة، وغيرها من البرامج التي توفر الحماية والرعاية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

وسيتم إدراج أسماء المواطنين من العمالة غير المنتظمة في السجلات الرسمية لمديريات القوى العاملة، وسيتم من خلال المكاتب اختيار المستحقين للمنحة المقررة، من خلال إخطارهم عن طريق رسائل sms، بموعد ومكان صرف المنحة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن رابط مباشر لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة 2023، عقب الانتهاء من إنشاء صندوق الطوارئ، والذي أتاحته وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي خلال أزمة كورونا في 2020.

وفي هذا الصدد تتخذ وزارة القوى العاملة، كافة الإجراءات الرسمية والقانونية لإنشاء الصندوق، واعتماده بموافقة مجلس النواب، ثم موافقة مجلس الوزراء، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة للصندوق يرأسه وزير القوى العاملة.

الأوراق المطلوبة في مكاتب القوى العاملة

- صورة الرقم القومي للمتقدم

- مستندات تفيد بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- شهادة الميلاد المميكنة للمتقدم حديثة.

- تقديم مستندات شاملة تتضمن على جميع المعلومات الشخصية.