تفاصيل غلق محور صلاح سالم لمدة 45 يوما.. اعرف التحويلات المرورية

قررت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، إجراء غلق كلي لمحور صلاح سالم، وذلك في الاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور باتجاه كوبري السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون، وتأتي أعمال غلق محور صلاح سالم لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق.

تفاصيل غلق محور صلاح سالم

وكشفت الإدارة العامة للمرور، عن أن مدة غلق محور صلاح سالم 45 يومًا، ليلًا ونهارًا، بدأت عند الساعة 12 صباح الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق.

وعن التحويلات المرورية أثناء غلق محور صلاح سالم، أشارت إلى أنها كالتالي:

القادم من ميدان حسن الأنور، استكمال السير بمحور صلاح سالم «التوسعة المستحدثة» فيميناً خلف نادي الأبطال للقوات المسلحة «الطريق المستحدث»، اتجاه شارع عين الحياة، فالدوران والعودة من أسفل كوبري متحف الحضارة اتجاه صلاح سالم وكوبري السيدة عائشة.

وأثناء غلق محور صلاح سالم، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.