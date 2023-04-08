«محلية بني مزار» تتابع توافر السلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان»

تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، مدي توافر السلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان» المقام بشارع العاشر من رمضان بحي شمال المركز، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالأسعار التي تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

مرور ميداني بصفة مستمرة على المعارض

من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، إنه يتم المرور الميداني بصفة دورية ومستمرة على معارض «أهلا رمضان»، بالمركز والقري التابعة له، لمتابعة مدي توافر السلع الغذائية والعمل على إمداد تلك المعارض بكافة السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين.

علي جانب أخر، واصلت الوحدة المحلية في مركز سمالوط، متابعة أعمال رصف طريق شارع بورسعيد بحي شمال المدينة، ضمن خطة المحافظة ووحدة الرصف والإنشاءات، للانتهاء من كافة الطرق الرئيس والفرعية وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وتابع سعيد محمد رئيس المركز، كافة أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بشارع بورسعيد، للوقوف على الاحتياجات الفعلية ومتابعة سير العمل، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للانتهاء من رفع كفاءة الطرق المحددة طبقا لخطة التطوير.

متابعة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واصلت الوحدات المحلية بمغاغة جهودها في متابعة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالات في المهد لمخالفات مباني بمدينة مغاغة بمنطقة العبور والمنشية.