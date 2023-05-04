عميد معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية: تقدم 110 طلبات مشاركة في «فيمتوأرت»

قالت الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية أن بعض الشباب يُبشر بواقع ثقافي مصري مختلف، وأن لهم صورة لأجيال قادمة تقف أمام الكاميرا، واثقين من أنفسهم ومنهم خلف الكاميرا وهؤلاء لا يتوقفون عن العطاء، مضيفة أنه خلال الدورة الثانية من مهرجان «الفيمتو أرت» الدولي تقدم لها 110 طلبات اشتراك وتمت مشاهدة 57 فيلما قصيرا، و9 فيديوهات ابداعية.

رئيس أكاديمية الفنون: الإسكندرية مسقط رأس السينما

وأضافت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون خلال حفل اختتام مهرجان «الفيمتو أرت» الدولي، اليوم الخميس بمسرح سيد درويش أن الأكاديمية تواكب التطور التكنولوجي والعلمي، ولعل يكون اختيار الفيمتو أرت مواكبة التطور للإبداع، حيث يستخدم المبدعون كاميرا موبايل للتغلب على أزمات الإنتاج، وأصبح المهرجان نافذة لعرض أفكار المبدعين من الشباب، مضيفة أن الإسكندرية مسقط رأس السينما.

رئيس اتحاد طلاب المعهد: إسكندرية بلد الفن والإبداع

وأشار محمد عصمت، رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية، إلى أن الإسكندرية بلد الفن والإبداع آملا أن تكون الدورة الثانية مؤثرة، وأن المعهد يتطور كل سنة، وأن العام الماضي كان المهرجان في دورته الأولى صغير لكنه ضمن 7 مهرجانات للمعهد.