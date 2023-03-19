«تجارب نسائية مبدعة» في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

تواصل دار الأوبرا المصرية، احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة، حيث يعقد صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، لقاء بعنوان «تجارب نسائية مبدعة»، يستضيف خلاله الدكتورة نورهان المهدي، والدكتور نادية خضر، وسما سلطان، وتديره الإعلامية هدى الساعاتي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، في السابعة مساء الغد على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

اليوم العالمي للمرأة

يذكر أنّ اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة، رغم أنّ بعض الباحثين يرجحون أنّ اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.