تفاصيل مقتل طفل في ظروف غامضة بالدقهلية.. «كان رايح يجيب عمته بالتوك توك»

أثار اختفاء الطفل إبراهيم السيد يونس، البالغ من العمر 11 عامًا، قلقًا شديدًا بين أهالي قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، حيث بحثوا عنه لمدة 5 أيام في ظروف غامضة. وبعد جهود حثيثة قامت بها مباحث أمن الدقهلية، تم العثور على جثة الطفل داخل أحد المصارف المائية بين بني عبيد وقرية ميت فارس.

وعبر أهالي المنطقة عن حزنهم وصدمتهم لهذا الحادث المؤلم، وناشدوا الله أن يتغمد الطفل الضحية برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وطالبوا بسرعة القبض على الجناة ومحاسبتهم بأشد العقوبات القانونية، والقصاص العادل في حقهم.

عم طفل ديمشلت: كان رايح يجيب عمته من الموقف

«كان رايح يجيب عمته من الموقف»، هذا ما أكده «عزت. ف»، عم الطفل لـ«الوطن» قائلا: «إبراهيم في المرحلة الإعدادية طلب من والده أن يستقل التوك توك لمقابلة عمته في موقف البلدة، وأكد عليه والده ألا يخرج بالتوك توك خارج نطاق القرية خوفا عليه من أن يتعرض له أحد لصغر سنه، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف خرج إبراهيم بالتوك توك، وآخر مكالمة تمت بينه وبين والده قال له إنه خرج من البلد، وفجأة تم إغلاق الهاتف بطريقة مريبة، وأكدت عمته حينها بأنه لم يأتي إلى الموقف لمقابلتها».

خال طقل ديمشلت: ليس لأسرته أي عداوة

ويواصل «طارق.ا»، خال الطفل المجني عليه، إبراهيم طفل مهذب وفي حاله ووالده رجل مزارع اشترى التوك توك لتوفير حياة كريمة لأولاده ولأهل بيته وليس بينه وبين أحد أي عداوة نحن نستنتج أن هدف الخطف هو سرقة التوك توك وعندما وجد الجناة عجلات التوك توك متهالكة وغير صالحة للسير تركوا التوك توك وفروا هاربين، بالإضافة إلى سرقة هاتف إبراهيم، وتم تفريغ الكاميرات من قبل النيابة العامة للقبض على الجناة، مؤكدا أن الجناة هم من خارج القرية لأننا عائلة واحدة وليس بيننا أي ضغينة، إبراهيم كان يستقل التوك توك بين الحين والآخر لمساعدة والده في توفير قوت يومهم.

بلاغ باختفاء طفل ديمشلت

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثة الطفل «إبراهيم السيد يونس فرج» 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، والمبلغ بتغيبه منذ 5 أيام عقب استقلاله توك توك والده،

وفي السياق نفسه نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين فى الحادث وكشف ملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات