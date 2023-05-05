شيراز تستعد لطرح كليب أغنية «يا ليل»

تستعد الفنانة شيراز لطرح كليب أغنية «يا ليل» خلال الأيام المقبلة، بعد تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ أكثر من شهر وتعاونت فيه مع إحدى الشركات العالمية.

شيراز بطلة فيلم «ويك إند»

يأتي طرح الكليب بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمها الجديد «ويك إند» بعد العرض السينمائي الأول للفيلم في الدولة لبنان وهو الذى يعد اول بطولة سينمائية لها في المجال الفني والذى جاء بعد مشاركتها في المسلسل اللبناني «موت أميرة».

تدور أحداث فيلم «ويك إند» عن قصة واقعية تدور أحداثها في قالب اجتماعي كوميدي، وتجسد شيراز في الفيلم شخصية «جوانا» التي تدعو حبيبها إلى منزل عائلتها لقضاء معهم عطلة الأسبوع، ويكتشف حبيبها أنّ زوجة الأب كانت على علاقة به من قبل، ولم يتم حذف أي مشهد من الفيلم كما تداول البعض.

شيراز تشارك في مسلسل موت أميرة

كانت شيراز قد تصدرت التريند في دولة لبنان بشخصية جوانا التي حققت نجاحا كبيرا مع طرح الفيلم والذين أكدوا أن الدور لا يحتوي على أي ايحاءات جنسية كما انتشر قبل عرض الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.