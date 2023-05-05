6 مدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. العظمى تصل لـ39 مئوية بأسوان

تستقر درجات الحرارة في العاصمة القاهرة والمناطق الساحلية الشمالية اليوم الجمعة، بينما تبقى الأجواء حارة في شمال الصعيد وجنوب سيناء. وتشهد منطقة جنوب الصعيد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 39 درجة مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة نهارًا، وتصبح معتدلة إلى مائلة للبرودة ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر. وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، يعتبر طقس اليوم الجمعة في جنوب الصعيد الأكثر حرارة خلال الأسبوع الحالي.

طقس اليوم الجمعة

وتسجل 6 مدن أعلى درجات حرارة بطقس اليوم الجمعة، بين 37 و39 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، مع سطوع الشمس خاصة بالظهيرة بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل من 21 لـ 23 درجة مئوية، في طقس حار إلى معتدل ليلا.

طقس المدن الدافئة اليوم

وترتفع نسبة الرطوبة بطقس اليوم الجمعة على المدن الأكثر دفئا، ما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة بالظل، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، لذا تحذر مديريات الصحة بالمدن المتأثرة الرياح المرضي من الخروج مع إنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الجمعة، والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة العظمي والصغري بكلا منها وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وهي كالتالي:

- أسوان 39 درجة للعظمى، و 23 للصغرى.

- أبو سمبل 38 درجة للعظمى،22 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 37 درجة للعظمى، و 21 درجة للصغرى.

- الأقصر 38 درجة للعظمى، و 22 درجة للصغرى.

- قنا 37 درجة للعظمى، و 22 درجة للصغرى.

-سوهاج 37 درجة للعظمى، و 21 درجة للصغرى.