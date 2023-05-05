شروط التقديم في المشروعات الخضراء الذكية بالمنيا.. مبادرة مبتكرة غير مسبوقة

أعلنت محافظة المنيا الفئات المستهدفة وآليات وشروط التقديم في المشروعات الخضراء الذكية وتشمل مجالات، الطاقة، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، الزراعة المستدامة، المباني الخضراء، المياه، النقل المستدام، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، السياحة المستدامة، سلاسل الإمداد الخضراء، إدارة المخلفات، التنوع البيولوجي، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، المواد الحيوية، ترميم واستعادة النظام الايكولوجي.

شروط التقديم في المشروعات الخضراء الذكية

بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية في محافظة المنيا، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن شروط التقديم تشمل:

1- تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

2- التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

3- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

4- مراعاة أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع.

5- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

6- تمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً.

7- نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

8- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.

9- إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

آليات التقديم في المشروعات الخضراء

1- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

2- أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.

3- أن يستوفي المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وسيتم استبعاد أي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

4- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

5- إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

6- في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المكلف باستلام مكافأة الفوز.

7- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

8- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة حيث ان المكافآت لن تصرف لأفراد.

9- تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.

الفئات المستهدفة للمشروعات الخضراء

بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن الفئات المستهدفة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تشمل:

1- فئة المشروعات كبيرة الحجم.

2- فئة المشروعات المتوسطة.

3- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة).

4- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

5- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

6- المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.