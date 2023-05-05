4 ظواهر جوية متوقعة اليوم.. أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، إذ تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح تمد إلى مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحرين على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلاً ونهارًا

أما عن حالة الطقس نهارا، فيكون طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بيما حالة الطقس ليلاً، تكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 30 - 17.

- العاصمة الإدارية 30 - 17.

- أكتوبر 30- 16.

- بنها 30- 17.

- دمنهور 28- 16.

- وادي النطرون 30 - 15.

- كفر الشيخ 30- 17.

- المنصورة 29- 16.

- الزقازيق 30- 17.

- شبين الكوم 30- 17.

- طنطا 30- 17.

- دمياط 34- 22.

- بورسعيد 33- 21.

- الإسماعيلية 33- 22.

- السويس 34- 22.

- العريش 34- 20.

- رفح 33- 20.

- رأس سدر 32- 20.

- نخل 31- 13.

- كاترين 27- 12.

- الطور 32- 20.

- طابا 32- 22.

- شرم الشيخ 34- 23.

- الإسكندرية 24- 16.

- العلمين الجديدة 23- 18.

- مطروح 24- 18.

- السلوم 27 - 18.

- سيوة 35- 21.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 34- 23.

- سفاجا 34- 22.

- مرسى علم 31- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 33- 19.

- بني سويف 32- 19.

- المنيا 32- 18.

- أسيوط 33- 19.

- سوهاج 37- 21.

- قنا 37- 22.

- الأقصر 38- 22.

- أسوان 39- 23.

- الوادي الجديد 36- 21.

- أبوسمبل 38- 22.