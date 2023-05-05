لمحبي السفر.. شروط الحصول على خصومات تذاكر مصر للطيران

إذا كنت من محبي السفر، وترغب في السفر إلى وجهات دولية مختلفة، فإن الفرصة هذه الأيام تكون مواتية، إذ أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن تخفيضات 25% على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية، ويأتي هذا احتفالاً بالذكرى الـ91 على تأسيس الشركة.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» تفاصيل الاستمتاع بعروض مصر للطيران بالخصم على تذاكرها، حسبما أعلنتها الشركة.

شروط الحصول على خصومات تذاكر مصر للطيران

- يسري خصم 25% على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية.

- تاريخ بيع التذاكر يستمر حتى 14 مايو.

- تاريخ السفر حتى 31 مايو.

- تطبق الشروط والأحكام.

- جدة والمدينة المنورة والرحلات الداخلية لا تدخل ضمن العرض.

مواعيد التواصل مع شركة مصر للطيران

وللتواصل مع الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أوضحت الشركة أنه يتعذر استقبال المكالمات في بعض الأوقات حرصًا منها على تحسين الخدمة المقدمة من خلال مركز إتصالات مصر للطيرانEGYPTAIR Call Center، وذلك على النحو التالي:

1- يوم الجمعة الموافق 2023/5/5 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

2- يوم الجمعة الموافق 2023/5/12 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

3- يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرا.

وذلك نظرًا لتنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية، وتعود الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الثالثة عصرا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.