مصر للطيران: انطلاق أولى رحلات الشركة إلى بغداد وفقا للتوقيت الصيفي

قال مصدر بشركة مصر للطيران، إن أولى رحلات الشركة وفقا للتوقيت الصيفي الذي بدأ تطبيقه اليوم، انطلقت من مطار القاهرة في الساعة 1.10 من صباح اليوم إلى مطار بغداد الدولي بالعراق، لافتا إلى أن رحلات الشركة تسير حاليا بشكل طبيعي وفقا للتوقيت الصيفي، مشددا على أن الشركة نبهت على عملائها بأن رحلاتها بداية من اليوم سوف تقلع بعد موعدها المحدد سلفاً بساعة واحدة.

آخر رحلة دولية لمصر للطيران وفقا للتوقيت الشتوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن آخر رحلات شركة مصر للطيران، وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي أقلعت أمس في تمام الساعة 11.50 مساء وكان خط سير الرحلة من القاهرة إلى جدة، وسبقها رحلة الشركة إلى مطار الكويت والتي أقلعت من مطار القاهرة في تمام الساعة 11.45 من مساء الخميس 27 أبريل 2023.

رحلة مصر للطيران إلى الغردقة

وأشار المصدر إلى أن آخر رحلة داخلية لشركة مصر للطيران وفقا للتوقيت الشتوي انطلقت أمس الخميس في تمام الساعة 11.50 مساء من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة، موضحا أن جدول تشغيل الشركة اليوم سواء دوليا أو محليا يسير وفق المعدلات الاعتيادية.