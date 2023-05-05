هشام سليمان: مهرجان «الفيمتو آرت» فرصة للتعبير عن آراء الشباب

قال هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان «الفيمتو آرت» الدولي هو فكرة عبقرية، حيث يتم إعطاء فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وعمل الأفلام التسجيلية أو الموبايل.

وأضاف «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش حفل ختام الدورة الثانية من المهرجان، والتي تحمل اسمه، وأقيم في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، أن لديه شعورا رائعا كون الدورة الثانية تحمل اسمه، قائلا: «شعور غريب جدا لما تكون لسه عايش والناس تخلد اسمك، ومجموعة من الشباب طالعين جداد يبقوا عارفين مين هشام سليمان، دي حاجة شرف فوق الشرف».

هشام سليمان: أفلام الموبايل ستظل منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح أن أفلام الموبايل والقصيرة ستظل منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ممكن أن تكون رسالتها أقوى بكثير من فيلم ساعتين.

فيما قالت الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية ورئيس المهرجان، إن في المهرجان في دورته الثانية أصبح دوليا، والعروض المشاركة به كثيرة، ويعطي فرصة للممثل أن يثق في قدراته أمام الكاميرا، مضيفة أنه إذا لم يأخذ فرصة من المعهد لتطوير أدواته الإبداعية مع وسائط مختلفة، من الممكن أن يصعب عليه ذلك فيما بعد.

وتابعت عميد المعهد العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تقدم للمشاركة 110 أعمال في تخصصات مختلفة وتوجد مشاركات من حوالي 8 دول، موضحة أن الأفلام القصيرة والموبايل أخذت بالفعل حيزا من الإنتاج الإعلامي، موضحة أن الموبايل الموجود في أيدي الجميع لغة تواصل وتعبير.

رئيس اتحاد طلاب المعهد: المهرجان نشاط يؤهل الطلاب لسوق العمل

وأشار محمد عصمت، رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، إلى أن المهرجان تطور في دورته الثانية، مضيفا أن المهرجان يعد من الأنشطة الدراسية لكنه أصبح مهرجانا دوليا، آملا أن يحدث تطور أكبر للمهرجان العام المقبل، مؤكدا على استفادة الطلاب منه، خاصة أن المهرجان يعد نشاطا طلابيا يؤهلهم لسوق العمل، وعمل على آلية صنع الأفلام بأقل الإمكانيات، ويوجد به 3 فئات هي الأفلام القصيرة وأفلام الموبايل والأفلام الإبداعية.

وأضاف «عصمت»، أنه سيوجد إنتاج أكبر لأفلام الموبايل، موضحا أن السينما في تطور مستمر وأن للهاتف إمكانية لتصوير الفيلم وتعديله.