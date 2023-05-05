أعلنت محافظة السويس عن تعريفة مواصلات السويس لعام 2023 بعد الزيادة الجديدة التي تراوحت بين 15 إلى 75 قرشًا، وذلك بين منطقة الأربعين في مدينة السويس والمناطق والضواحي الأخرى في المحافظة.

وجاءت هذه الزيادة في إطار قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، والذي يسري اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا من يوم الخميس.

تعريفة مواصلات السويس بعد الزيادة الجديدة

تعريفة مواصلات السويس 2023 بعد الزيادة الجديدة، اعتمدها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث تم إقرار التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والتي تربط احياء المحافظة ببعضها، وكذلك بين محافظة السويس والأقاليم والمحافظات الاخرى بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيه، دون تحريك البنزين او الغاز الطبيعي.

تعريفة مواصلات السويس 2023 بعد الزيادة الجديدة

تعريفة مواصلات السويس 2023 بعد الزيادة الجديدة، في محافظة السويس، بعد تحريك سعر السولار، جاءت على النحو التالي:

1. المسار من الأربعين إلى الموشي: من 160 إلى 175 قرشًا.

2. المسار من الأربعين إلى موقف الأقاليم: من 2.65 إلى 3 جنيهات.

3. المسار من الأربعين إلى الإسعاف: من 160 إلى 175 قرشًا.

4. المسار من السلام إلى الإسعاف: من 105 إلى 125 قرشًا.

5. المسار من الأربعين إلى فيصل: من 160 إلى 175 قرشًا.

6. المسار من الأربعين إلى الصباح: من 160 إلى 175 قرشًا.

7. المسار من الأربعين إلى الأمل: من 160 إلى 175 قرشًا.

8. المسار من الأربعين إلى المستقبل: من 160 إلى 175 قرشًا.

9. المسار من الأربعين إلى السويس: من 105 إلى 125 قرشًا.

10. المسار من الأربعين إلى الملاحة: من 105 إلى 125 قرشًا.

11. المسار من الأربعين إلى العبور: من 105 إلى 125 قرشًا.

12. المسار من الأربعين إلى السادات: من 105 إلى 125 قرشًا.

13. المسار من الأربعين إلى حي الكويت: من 105 إلى 125 قرشًا.

14. المسار من الأربعين إلى المميز: من 160 إلى 175 قرشًا.

15. المسار من الأربعين إلى أكتوبر: من 160 إلى 175 قرشًا.

16. المسار من الأربعين إلى بور توفيق: من 160 إلى 175 قرشًا.

17. المسار من الأربعين إلى حوض الدرس: من 160 إلى 175 قرشًا.

18. المسار من الأربعين إلى الألبان: من 160 إلى 175 قرشًا.

19. المسار من الأربعين إلى المعمل: من 160 إلى 175 قرشًا.

20. المسار من الأربعين إلى السماد - الصفا: من 265 قرشًا إلى 3 جنيهات.