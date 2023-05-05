طالبان مصريان يفوزان بمسابقة عالمية لصناعة الروبوتات

حقق الطالبان المصريان، عمر محمد سعد ورودينا فيصل الشناوي المركز الأول في المسابقة العالمية لتصنيع الروبوت، التي أقيمت في رومانيا.

وخاض الطالبان المصريان المنافسة مع 300 فريق على مستوى العالم، حيث فاز الطالبان المصريان الذين يدرسان في الصف الخامس الابتدائي.

نافسا مجموعات قوية للغاية

وحكى الطالب المصري عمر محمد سعد لـ «سكاي نيوز» كواليس الفوز بالمسابقة العالمية لتصنيع الروبوت، مشيرًا أنهم نافسا مجموعات قوية للغاية من مختلف الدول، وبعض هذه الفرق تتكون بعضها من 7 أفراد، وهذا بالتأكيد عدد كبير يعطيهم نسبة من الأفضلية.

وأشار أنه وشريكته في الفريق كانوا في قمة التركيز لتحقيق مركز متقدم في المسابقة وكشف عن التحدي الذي قابلوه في المسابقة حيث يقف أمامهم روبوت ولكن جميع أوامره خاطئة وأرقام التشغيل التي يعمل بها ليس كما يجب، وعلينا في خلال ثوانٍ معدودة ضبط تلك البرمجة لكي يعمل دون أخطاء، الأهم هو معرفة الخطأ وسرعة معالجته في وقت قصير للغاية.

«عمر» كان يجلس بالساعات أمام الأجهزة والبرامج التعليمية

وتحدث عمر عن حبه للبرمجيات، مشيرًا إلى أنه كان يجلس بالساعات أمام الأجهزة والبرامج التعليمية ويقرأ بقوة لكي يتعلم، لافتًا أنه دخل عدد من المدارس والأكاديميات لكي يتمكن من الدخول في مرحلة متقدمة ومعرفة أسرار عالم البرمجات.

وحقق الطالبان المصريان 4 محاولات ناجحة في المسابقة، ثلاث منها كانت قبيل انتهاء الوقت المحدد بثانية واحدة، والرابعة كانت مع لحظة إعلان انقضاء الوقت بالضبط وهو 20 ثانية.