السلطات البلجيكية تعتقل 7 «داعشيين» للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم إرهابي

أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال 7 أشخاص معظمهم من أصول آسيوية للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم إرهابي في بلجيكا.

الشرطة قررت القبض عليهم واستجوابهم على أي حال

ونقلت «روسيا اليوم»، عن مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، أن المشبه بهم من أصول آسيوية، ولم يكونوا قد اختاروا هدفا، لافتًا أن الشرطة قررت القبض عليهم واستجوابهم على أي حال والتحقيق معهم بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في بلجيكا، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق سيقرر لاحقا ما إذا كانوا سيمثلون أمامه، وسيصدر مذكرة اعتقال على الأرجح.

وبحسب المدعي الاتحادي البلجيكي فإن ثلاثة من المشتبه بهم يحملون الجنسية البلجيكية، وأن المتهمين السبعة ينتمون لخلية من أنصار تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا أن التهم المحتملة هي الاغتيال الإرهابي المتعمد، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والإعداد لهجوم إرهابي.