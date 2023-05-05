ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء.. والعظمى بشرم الشيخ 33 درجة

دق فصل الصيف محافظة جنوب سيناء بقوة، بعد تغير كبير في حالة الطقس بالمحافظة حيث ارتفعت درجات الحرارة وتخطت في النهار في كل الدمن إلى 25 درجة، وبلغت العظمى 33 درجة.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» أن الحرارة في المدن ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي، حتى أن مدينة سانت كاترين أعلى مدينة في المحافظة بارتفاع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر تشهد أجواء صيفية حارة.

جبل موسى 20 درجة

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جبل موسى سجل صباح اليوم الجمعة أعلى درجة حرارة منذ 6 شهور، وسجلت قمة جبل موسى درجة حرارة 20 درجة، أما قمة جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 متر فوق سطح البحر البحر فقد سجلت درجة حرارة 16 درجة وهي أعلى درجة حرارة يشهدها جبل سانت كاترين هذا العام 2023.

وسجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة 24 درجة، وتصل اليوم إلى 27 درجة مع هدوء في حركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء.

درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ أشهر المنتجعات السياحية في مصر والعالم سجلت درجة حرارة اليوم الجمعة 27 درجة وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، مدينة دهب سجلت درجة حرارة 28 درجة والعظمى 34 درجة مع هدوء الرياح وقلة نسبة الرطوبة.

طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء سجلت اليوم درجة حرارة 27 درجة، مدينة نويبع 27 درجة، مدينة طابا 26 درجة، رأأس سدر 27 درجة مئوية، أبورديس وأبوزنيمة سجلتا درجة حرارة صباح الجمعة 28 درجة مئوية.