27 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء غدا

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 لمراحل النقل، تبدأ غدا السبت على مستوى الإدارات التعليمية.

وتشمل امتحانات النقل المرحل التعليمية الآتية، الصفين الأول والثاني الإعدادي، الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني التجاري والزراعي و الصناعي والفندقي، والأول والثاني الثانوي العام.

المدارس جاهزة للامتحانات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المدارس أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القواعد والشروط المنظمة للامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، فيما يخص الطلاب والملاحظين.

وشدد «عقل» على ضرورة الانضباط داخل اللجان مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عنصر الأمن وتخصيص حجرة للزائرة الصحية، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب والطالبات المستهدفين لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 يبلغ نحو 27 ألف طالب موزعين على مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

تشكيل غرفة عمليات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه شكّل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتواصل مع كل الإدارات التعليمية لمتابعة الإمتحانات أولا بأول، تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.