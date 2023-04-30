إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الهمم بالمحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

استخراج 4033 بطاقة رقم قومي

وأسفرت القوافل عن استخراج 4033 بطاقة رقم قومي، و7149 مصدراً مميكناً، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتباراً من اليوم، لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت جهود القوافل عن استخراج وتوصيل 119 بطاقة رقم قومي و31 مصدراً مميكناً.

ذوي الهمم

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات (5) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(111) من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.