كيف استخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟.. اتبع 4 خطوات

يرغب الكثير من المواطنين عن معرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، نظراً لضيق الوقت وصعوبة الذهاب إلى أماكن استخراجها، لذلك تستعرض «الوطن» خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بعام 2023، إذ أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الخدمة دون التواجد في مقر الأحوال المدنية، وذلك من خلال الإنترنت أو «كول سنتر»، عبر الاتصال التليفوني على أرقام (16582 – 90070999 – 24004400)، كما يُجرى توصيل المستند المطلوب للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد.

استخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل بالخطوات

1 - الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.

2 - كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب واتباع الخطوات الظاهرة.

3ـ تحديد النظام اللازم لدفع الرسوم.

4ـ الضغط كلمة «الموافقة» على الشروط بعد قراءة كل الإرشادات الخاصة بالموقع بعناية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- استمارة البطاقة الشخصية.

2- الأوراق اللازمة لأثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

شروط الحصول على خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

1- يشترط الجنسية مصري - مصرية.

2- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما.

3- يجب أن يكون له بيان ميلاد.

بعض خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة من خلال الإنترنت والخدمة الصوتية للمواطنين

- بطاقة الرقم القومي.

ـ قيد عائلي مطبوع مميكن سابقًا.

ـ قيد فردي.

ـ وثيقة الطلاق.

ـ وثيقة زواج.

ـ قيد وفاة.

ـ وثيقة ميلاد.

ويأتي ذلك في إطار العمل الجاد لوزارة الداخلية و تنفيذ سياسة الحكومة للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.