موعد صلاة الجمعة اليوم.. اختلاف يصل إلى 20 دقيقة بين المحافظات

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 5 مايو 2023، إذ تغيرت كل مواعيد الصلوات بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:07 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:57 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:39 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:52 ظهرًا.