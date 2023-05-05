رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد صلاة الجمعة اليوم.. اختلاف يصل إلى 20 دقيقة بين المحافظات

كتب:

هبهَ وهـدان
09:50 ص | الجمعة 05 مايو 2023
موعد صلاة الجمعة اليوم.. تعبيرية

موعد صلاة الجمعة اليوم.. تعبيرية

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 5 مايو 2023، إذ تغيرت كل مواعيد الصلوات بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 5 مايو

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:07 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:57 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:39 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:47 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:52 ظهرًا.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة الجمعة اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر.. يؤديها الملايين اليوم الجمعة

موعد صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة في رمضان 2023
بقلم هبهَ وهـدان