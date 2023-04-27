موعد صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

يستعد المصريون اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتقديم ساعتهم بمقدار 60 دقيقة لتصبح الواحدة بدلًا من 12، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي أقرته الحكومة لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، وطبقًا لذلك تتغير كل المواعيد ومن بينها مواقيت الصلاة، حيث يريد الكثيرون معرفة موعد صلاة الجمعة غدًا في التوقيت الصيفي.

موعد صلاة الجمعة غدا في التوقيت الصيفي

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد صلاة الجمعة غدا في التوقيت الصيفي، حسبما أعلنتها الهيئة القومية للمساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة غدا في التوقيت الصيفي بالقاهرة

وجاء موعد صلاة الجمعة غدا الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة في التوقيت الصيفي: تكون صلاة الجمعة اليوم الجمعة الموافق 28 إبريل في القاهرة مع تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة غدا في التوقيت الصيفي بالمحافظات

ويكون موعد صلاة الجمعة غدا في التوقيت الصيفي بالإسكندرية الساعة 15:58، وفي طنطنا 12:54، وفي المنصورة 12:52، وفي الزقايق 12:51، وفي أسيوط 12:53، وفي سوهاج 12:51، وفي بني سويف 12:53، وفي المنيا 12:54، وفي قنا 12:47، وفي أسوان 12:46، وفي مطروح 1:08، وفي الغردقة 12:42.

تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ووافق مجلس النواب على العمل بالتوقيت الصيفى بعد عرضه من قبل مجلس الوزراء، ليجري العمل به هذا العام بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، مساء اليوم، حتى نهاية الخميس الآخير من شهر أكتوبر، لكونه يسهم في ترشيد الكهرباء والطاقة وتوفير المزيد من العملة الصعبة، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على العالم أجمع.