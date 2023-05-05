المستندات المطلوبة لمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي.. «أون لاين»

أعلنت منصة مصلحة الجوازات والهجرة خطوات منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصري، «أون لاين»، ضمن التسهيلات للراغبين في الحصول على الجنسية المصرية.

وتستعرض «الوطن» خطوات منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصري، وفق المعلن على منصة مصلحة الجوازات والهجرة وهي كالتالي:

خطوات الحصول على الجنسية لأبناء الأم المصرية

- الدخول إلى منصة مصلحة الجوازات والهجرة من هنا

- إنشاء حساب (ملء البيانات الشخصية )

- متابعة التعليمات في رفع المستندات المطلوبة «أون لاين».

المستندات المطلوبة لمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية زوجة غير المصري

- صورة البطاقة أو جواز السفر المصري للأم

- صورة من جواز سفر الزوج الأجنبي

- شهادات ميلاد الأبناء

- وثيقة عقد الزواج المصرية

- 4 صـور فوتوغرافية لطـالب منح الجنسية

- شهادة ميلاد والد الأم المصرية وصورة منهـا

- شهادة ميلاد الأم المصرية وصورة منها

- صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ 16 عاما.

شروط الحصول على الجنسية لأبناء الأم المصرية

- أن يكون المتقدم مصريا - مصرية.

- السن: أكبر من 21 عاما

- يجب أن تكون الأم متزوجة من غير مصري ولها أبناء منه

إجراءات طالب الخدمة

- تقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم

- انتظار الموافقة على منح الجنسية

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ 16 عاما، على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 عاما.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم 12 عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنيين ابتداءاً من تاريخ 1941/3/18، باستثناء الذين لم يبلغوا 19 عاما بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه، ولم تمضي على صلاحيته 5 سنوات.

- 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.