أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، على أن تكون بداية الامتحانات من يوم 7 مايو، وحتى يوم الاثنين 21 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني دمياط 2023

وتحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، وذلك في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات.

- الأحد 7مايو: مادة اللغة العربية، تربية عسكرية

الثلاثاء 9مايو: لغة أجنبية أولى، تربية وطنية (المواطنة وحقوق الإنسان) للشعبتين

الخميس11مايو: أحياء للشعبة العلمية، فلسفة، منطق للشعبة الأدبية تربية دينية للشعبيتين

الأحد 14مايو: تطبيقات رياضية الشعبة العلمية، مادة التاريخ للشعبة الأدبية

الثلاثاء 16مايو : علم نفس واجتماع، لشعبة أدبي ومادة الفيزياء لشعبة العلمي، لغة أجنبية ثانية للشعبتي

الخميس 18مايو: مادة جغرافيا، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21مايو: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات، تربية مهنية

توفير كل السبل والإمكانيات أمام الطلاب قبل بدء الامتحانات

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى الانتهاء من وضع جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، وكذلك على صفحات المدارس المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالمدن والقرى.