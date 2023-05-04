أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023 عبر بيان لها للمدارس العامة والرسمية اللغات، للفترتين الصباحية والمسائية بالثانوي العام.

وحددت مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر بيانها جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023 تعليمات الامتحانات للطلاب وجميع أطراف العملية الامتحانية من بينها المراقبون ورؤساء اللجان الامتحانية بداية من وضع الامتحان لإعلان النتيجة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023 يستمر ل5 أيام بداية من يوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري للمواد الأدبية والعلمية بالشعبتين فضلا عن المواد العامة، خلال فترة زمنية من 3 ساعات حتى ساعة ونصف.

خريطة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي2023

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بأسوان 2023 لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان،

يوم الخميس الموافق 11 مايو: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات.

يوم الأحد الموافق 14 مايو: عقد امتحان مادة الكيمياء خلال ساعتين وعقد امتحان مادة الجغرافيا خلال ساعتين.

يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو: عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال 3 ساعات.

يوم الخميس الموافق 18 مايو: عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة التاريخ خلال 3 ساعات.

يوم الأحد الموافق 21 مايو: عقد امتحان الجبر وتفاضل وحساب مثلثات خلال 3 ساعات، وعقد امتحان مادة الأحياء خلال ساعتين ونصف، وعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين.

يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو: عقد امتحان مادة الفيزياء خلال 3 ساعات وعقد امتحان مادة الفلسفة خلال ساعتين.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عدة ضوابط لامتحانات الصف الثاني الثانوي العام من بينها،

- إعلان جدول الامتحانات بمكان ظاهر قبل موعد الامتحانات بفترة كافية

-مراجعة الورقة الامتحانية من قبل موجه المادة.

-الالتطام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها مديرية الصحة بمحافظة أسوان.

- الإعلان عن مواعيد الاختبارات العملية لكل مادة وفقا لما يلائم المدرسة والإدارة التعليمية قبل الإمتحانات بوقتٍ كافِ.

- يؤدى طلاب كل شعبة ما يختص بهم من مواد بجانب المواد العامة.