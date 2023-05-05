بلينكن: أرمينيا وأذربيجان أظهرتا التزاما صادقا لإنهاء الصراع

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أرمينيا وأذربيجان أحرزا تقدما وأظهرا التزاما صادقا في تطبيع العلاقات وإنهاء الصراع طويل الأمد بين البلدين.

استضافة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

وأضاف بلينكن، في بيان على الموقع الرسمي لـ الخارجية الأمريكية في وقت مبكر اليوم الجمعة: «استضفت هذا الأسبوع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف ووزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان لمفاوضات السلام الثنائية في مركز جورج بي شولتز الوطني للتدريب في الشؤون الخارجية».

معالجة القضايا الصعبة

وأوضح أنه بعد سلسلة مكثفة وبناءة من المناقشات الثنائية والثلاثية، أحرز الطرفان تقدما كبيرا في معالجة القضايا الصعبة، وأظهر كلاهما التزاما صادقا بتطبيع العلاقات وإنهاء الصراع الطويل الأمد بين البلدين.

وأشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا من حيث المبدأ على شروط معينة ولديهما فهم أفضل لمواقف بعضهما البعض بشأن القضايا المعلقة، ولقد اقترحت على الوزراء العودة إلى عواصمهم لمشاركة حكوماتهم وجهة النظر القائلة بأنه، مع المزيد من حسن النية والمرونة والتسوية، يمكن التوصل إلى اتفاق، وسيستمرون في الحصول على الدعم والمشاركة الكاملين من الولايات المتحدة في جهودهم لتأمين سلام دائم ومستدام.

وأعرب بلينكن عن شكره للوزيرين والوفود المرافقة خاصة على التزامهم بالحوار مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سعيدة للغاية لمواصلة تقديم دعمها ومشاركتها ومساعيها الحميدة لاستضافة هذا النقاش وأي مناقشات مستقبلية نحو سلام دائم.