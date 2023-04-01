الخارجية الأمريكية: العقيدة الدبلوماسية الجديدة لروسيا تصعيد خطير

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن العقيدة الدبلوماسية الجديدة التي أعلنتها روسيا تشكل أحدث مثال على التصعيد الخطابي الذي يشهده العالم من موسكو، منذ غزوها الشامل لأوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في تصريح خاص لقناة «سكاي نيوز عربية»، أنه لا توجد دولة غير روسيا ألحقت هذا الحجم من الضرر الجسيم بجهود الحد من التسلح والذي أسهم في تقويض الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصياغة الجديدة لعقيدة السياسة الخارجية لروسيا، ودعا إلى ضرورة تعزيز سيادة البلاد وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التعديلات تعكس التطورات على الصعيد الخارجي بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، مشددا على أن واشنطن هي الجهة الرئيسة وراء الخط المعادي لروسيا.