1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. التفاصيل الكاملة لصرفها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء بتفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ، فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها 1000 جنيه، خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة الشرقية، وعلى أساس ذلك بدأت وزارة القوى العاملة تكثف الاستعدادات الخاصة بإنشاء الصندوق 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.

تفاصيل 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

وعن موعد صرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة فمن المقرر صرفها مباشرة عقب إنهاء كل الإجراءات الرسمية الإدارية والقانونية الخاصة بإنشاء الصندوق، حيث يكون الصرف لمن لم يستفد من أي برامج حماية اجتماعية أطلقتها الدولة سواء تكافل وكرامة أو مبادرة كتف في كتف، وغيرها من المبادرات.

سيكون من حق ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك وعمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، الحصول على 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة وكذلك الأمر يحق لخدم المنازل ومن في حكمهم، ومحفظي القرآن الكريم وقرائه.

الفئات المستحقة للمنحة

كما يحق الحصول على منحة الـ 1000 ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، والعاملون المؤقتون في الزراعة وحائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين وملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.