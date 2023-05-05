الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 3 برامج دراسية في «هندسة بنها»

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اعتماد 3 برامج تعليمية في كلية الهندسة بشبرا، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

هندسة شبرا تمتلك مقومات بشرية وعلمية

وأشار الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إلى أن كلية الهندسة بشبرا من الكليات ذات ثقل مجتمعي وخدمي بما تمتلكه من مقومات بشرية وقامات علمية، مضيفاً أن الجامعة لا تألو جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

البرامج المعتمدة بهندسة شبرا

من جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا، إن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج هندسة العمارة، وبرنامج الهندسة الكهربية والتحكم، وبرنامج الهندسة المدنية «إنشاءات».

ووجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة بشبرا لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية.