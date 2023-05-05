إيطاليا تطالب فرنسا بالاعتذار بسبب تصريحات وزير داخليتها ضد «ميلوني»

طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فرنسا بالاعتذار عقب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي وصف فيها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها عاجزة عن حل مشاكل الهجرة المتدفقة عبر البحر الأبيض المتوسط تجاه سواحل إيطاليا الجنوبية.

تاياني: تصريحات غير مبررة لوزير الداخلية الفرنسي

وقال تاياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» إنه وصف غير مبرر ومبتذل لبلد صديق وحليف ويتعين الآن على فرنسا الاعتذار.

وأضاف: «بكل تأكيد لا يفكر باقي المسؤولين في الجهاز التنفيذي للرئيس إيمانويل ماكرون مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانان».

بيان فرنسا بدون اعتذار

وكشف عن أن البيان الصحفي التوضيحي الذي صدر لاحقا ليس كافيًا لأنه لم يتضمن اعتذارا لكن نلاحظ على الجانب الفرنسي علامات الاستياء والإحراج مما حدث.