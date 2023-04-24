أسطول البحر الأسود الروسي يتصدى لهجوم «مسيرات» على القرم

تصدى أسطول البحر الأسود الروسي، هجومًا بطائرات بدون طيار «مسيرات» على سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وقال حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجيف، عبر «تليجرام»، إلى تدمير مسيرة، فيما انفجرت أخرى من تلقاء نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 40 مرة

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، أراضي مقاطعة دونيتسك، 40 مرة، مستخدمة 275 قذيفة من عيارات مختلفة بينها 155 ملم.

وأشارت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى مقتل 3 مدنيين بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك وسوفيتسكي بمدينة ميكيفكا، فيما أصيب 8 آخرين في بتروفسكي وكويبيشيفسكي وسوفيتسكي في ميكيفكا وأوليكساندريفكا.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، المقرر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تزامنا مع رئاسة «موسكو» للمجلس.

لافروف يدعو بلينكن للمشاركة في اجتماعات «مجلس الأمن»

وفي وقت سابق، دعا لافروف، نظراءه من عدة دول بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمشاركة في اجتماعات «مجلس الأمن الدولي». ومن المتوقع اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، تعتزم السلطات القبرصية إجلاء 3 آلاف لاجئ من أوكرانيا الذين يقيمون في 21 فندقًا في جميع أنحاء الجزيرة، من الفنادق عشية موسم الصيف، مضيفة أنه يجب على الأوكران العثور على سكن بحلول 31 مايو المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.