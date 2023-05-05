كيفية المشاركة في المبادرة القومية لتدريب الشباب لسوق العمل من مكتبة مصر

أعلنت مكتبة مصر العامة عن إطلاق المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والتي تقدم للشباب من الجنسين بشكل مجاني.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل من مكتبة مصر العامة.

المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل

تحرص مكتبة مصر العامة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ورؤية مصر 2030 على طرح المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل والتي يبدأ حجزها بداية من غد السبت الموافق 6 مايو 2023 ولأول 100 متدرب.

ووفق المكتبة، فإن الحجز يتم بأسبقية الحضور وتسجيل الأسماء بقسم التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية وعنوانها 4 شارع جمال حمدان متفرع من شارع النيل بجوار سفارة السعودية، كما يمكن الاستفسار والتواصل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 33360291 - 33360293 داخلي 12501224988218 - 01114988218⁦ .

وأكدت مكتبة مصر العامة على مجانية المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل بالإضافة لأن الشهادات هي الأخرى تقدم بشكل مجاني.

وأشارت إلى أن التدريب خلال المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العملي بشكل حضوري، فضلا عن إمكانية تلقي المواد أون لاين.

محاور المبادرة القومية لتأهيل الشباب لسوق العمل

- محور إدارة الموارد البشرية.

- محور ريادة الأعمال.

- محور أساسيات البيع.

- محور تحديد الأهداف.

- محور حل المشكلات.

- محور الفيادة الإدارية.

- محور التفاوض.

- محور العمل الجماعي.

- محور إدارة الوقت.