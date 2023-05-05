بطلة مسلسل رسالة الإمام: تأخرت في قرار التمثيل بسبب عملي محامية (فيديو)
كتب:
شريف سليمان
12:25 م | الجمعة 05 مايو 2023
الفنانة آلاء نصار
أكدت الفنانة آلاء نصار، أحد أبطال مسلسل رسالة الإمام، أنها كانت تعمل محامية، وتحلم بأن تكون ممثلة منذ الصغر ولكنها لم تخبر أهلها عن أحلامها لأنه كان من الصعب عليهم تقبل ذلك، قائلة: «في أحد الأيام أثناء عملي ذهبت إلى معهد السينما وقدمت فيه، كنت بشتغل في قضايا لها علاقة بالإدارية العليا ومجلس الدولة، وكنت شاطرة جدا في هذا الجزء، لذلك تأخرت في اتخاذ قرار التمثيل».
دراسة الفن وحضور ورش
وأضافت نصار خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّها قررت دراسة التمثيل وبدأت في حضور الورش المتعلقة بذلك للتأكد من كونها موهوبة وستصلح في هذا المجال أما لا؟
موقف الأهل من قرار التمثيل
وتابعت بطلة مسلسل رسالة الإمام، أنها في وسط دراسة التمثيل والسينما، قررت ترك المحاماة والاستمرار في المجال الذي كانت تحلم به منذ الصغر، مشيرة إلى أن بعض أفراد أسرتها اعترض على مبدأ التمثيل أما البعض الآخر تقبل الفكرة رغم خوفهم من تلك الخطوة، وأمام كل ذلك صممت على قرارها وبدأت في مشوارها الفني.