بطلة مسلسل رسالة الإمام: تأخرت في قرار التمثيل بسبب عملي محامية (فيديو)

أكدت الفنانة آلاء نصار، أحد أبطال مسلسل رسالة الإمام، أنها كانت تعمل ‏محامية، وتحلم بأن تكون ممثلة منذ الصغر ولكنها لم تخبر أهلها عن أحلامها لأنه ‏كان من الصعب عليهم تقبل ذلك، قائلة: «في أحد الأيام أثناء عملي ذهبت إلى ‏معهد السينما وقدمت فيه، كنت بشتغل في قضايا لها علاقة بالإدارية ‏العليا ومجلس الدولة، وكنت شاطرة جدا في هذا الجزء، لذلك تأخرت في اتخاذ ‏قرار التمثيل».‏

دراسة الفن وحضور ورش

وأضافت نصار خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّها قررت دراسة التمثيل وبدأت في حضور الورش المتعلقة بذلك للتأكد من ‏كونها موهوبة وستصلح في هذا المجال أما لا؟

موقف الأهل من قرار التمثيل ‏

وتابعت بطلة مسلسل رسالة الإمام، أنها في وسط دراسة التمثيل والسينما، قررت ترك المحاماة والاستمرار ‏في المجال الذي كانت تحلم به منذ الصغر، مشيرة إلى أن بعض أفراد أسرتها ‏اعترض على مبدأ التمثيل أما البعض الآخر تقبل الفكرة رغم خوفهم من تلك ‏الخطوة، وأمام كل ذلك صممت على قرارها وبدأت في مشوارها الفني.‏