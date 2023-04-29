مواعيد العرض الثاني لمسلسل رسالة الإمام لخالد النبوي على قناة ON

أعلنت شركة «سعدي جوهر» المنتجة لمسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوي، عن موعد العرض الثاني للعمل، وذلك بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد العرض الثاني لمسلسل رسالة الإمام

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة بوستر العمل مدون عليها مواعيد العرض، والتى جاءت كالتالي «علي شاشة قناة أون الساعة 8 مساءا، وعلى قناة أون دراما الساعة 10 مساءا»، وعلقت على الصورة: «لو فاتك مشاهدة مسلسل رسالة الإمام في زحمة رمضان... دلوقتي تقدر تتابعه من الأول على قناة ON رسالة الإمام بدءا من النهاردة السبت 29-4».

تفاصيل مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام» في إطار تاريخي حول الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، خالد القيش، حمزة العيلي، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، أحمد رفعت، أحمد غزي، عبد الباري سعد، ومن إخراج الليث حجو.