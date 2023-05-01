كاتب سيناريو «رسالة الإمام» لـ قصواء الخلالي: المسلسل كان تحديا كبيرا لي

قال محمد هشام عبية، المشرف على كاتب سيناريو مسلسل «رسالة الإمام»، الذي جرى عرضه في موسم رمضان 2023، إن المسلسل كانت بالنسبة له تجربة شكلت تحديا كبيرا للغاية، نظرا لاهتمامه بالكتابة التاريخية، لكن ليست في هذه الفترة الزمنية.

أعرف أثر الإمام الشافعي

أضاف «عبية»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مرتبط مثل أي شخص بالإمام الشافعي، ويعرف أثره، وعندما تلقى دعوة لكتابة المشروع، كان هناك عدة عناصر مثيرة للقلق، وأخرى مطمئنة.

ولفت إلى أن العناصر المثيرة للقلق أنها تجربة كبيرة وضخمة، والوقت المتاح كان شديد الحساسية، كما أنها عودة للأعمال التاريخية بعد توقف أكثر من 12 سنة تقريبا، وبالتالي شكل ذلك مسؤولية، والعناصر المطمئنة مثل وجود الفنان خالد النبوي على رأس القائمة، وفريق العمل المصري السوري، متمنيا أن تكون نتائج المسلسل مرضية.

تفاصيل مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام» في إطار تاريخي حول الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، خالد القيش، حمزة العيلي، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، أحمد رفعت، أحمد غزي، عبد الباري سعد، ومن إخراج الليث حجو.