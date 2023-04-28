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مسلسل رسالة الإمام يحقق أكثر من 39 مليون مشاهدة في رمضان

كتب:

ياسمين محمود
10:27 م | الجمعة 28 أبريل 2023
خالد النبوي في مسلسل رسالة الإمام

خالد النبوي في مسلسل رسالة الإمام

أعلنت شركة «سعدي - جوهر» المنتجة لمسلسل رسالة الإمام، تحقيق المسلسل أكثر من 39 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يحمل صورة الفنان خالد النبوي، وعلقت عليه: «رسالة الإمام يتخطى 39 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان». 

مسلسل رسالة الإمام 

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، وأروى جودة وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو، ويدور حول قصة الإمام الشافعي، ومجيئه إلى مصر.

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بقلم ياسمين محمود